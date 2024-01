Suspeitos de esfaquear empresária em Juazeiro são identificados pela Polícia

Câmeras de segurança flagraram o ataque da dupla dentro do estabelecimento da vítima

Os dois homens suspeitos de esfaquear uma empresária dentro do próprio estabelecimento da vítima, em Juazeiro do Norte, a 489 quilômetros de Fortaleza, foram identificados pela Polícia. O crime foi registrado na sexta-feira, 12, e as forças de segurança seguem à procura da dupla.

O caso foi flagrado por câmeras de segurança. Os homens se passam por clientes e, em determinado momento, um deles agride a empresária e a ataca com uma faca. A mulher sangra e os dois fogem. Ela foi encaminhada a uma unidade saúde e em seguida um forte aparato policial esteve no local.

A Polícia localizou a casa de um dos suspeitos, em Caririaçu. No local, foram apreendidas facas, boné, capacete e a motocicleta usada na fuga. A vítima segue internada em estado grave.