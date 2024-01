Queima de lixo causa incêndio em Limoeiro do Norte

Um incêndio oriundo da queima de lixo foi registrado no município de Limoeiro do Norte, a 202,5 km de Fortaleza. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) debelaram as chamas na manhã dessa terça-feira, 26.

Segundo os bombeiros, o material incendiado tratava-se do descarte de uma reciclagem e as chamas se alastraram atingindo objetos de plástico que estavam próximos ao foco do incêndio.

A equipe da corporação conseguiu apagar o incêndio em aproximadamente 15 minutos, utilizando duas mangueiras. Não houve vítimas nem danos materiais significativos.