Abrigo em Fortaleza denuncia atropelamento de cadela por caçamba de lixo

"A gente não oficializou a denúncia. Como esse período é final de ano, as coisas não estão funcionando integralmente", destacou Bárbara Dantas, presidente do Abrigo São Lázaro, sobre os próximos passos.

Ativistas do Abrigo São Lázaro denunciam o atropelamento de uma cadela , nessa quinta-feira, 28, por uma caçamba de lixo no bairro Bom Jardim, por volta do meio-dia. Moradores da região relatam que, após o atropelamento, não houve prestação de socorro. O cachorro ficou gravemente ferido.

Em conversa com O POVO, Bárbara cita os moradores do local como as principais fontes sobre o ocorrido, pois o espaço do acidente não tinha câmeras visíveis.

"O rapaz que a recolheu (a cadela Helena) não viu câmeras lá. Como não tinha câmera, a gente não sabe o que realmente aconteceu, só sabe o que o pessoal fala", completa.

O veículo responsável pelo acidente foi indicado como uma das caçambas da Prefeitura de Fortaleza que "recolhem entulho nos canteiros centrais". O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SCSP), que informou apurar as circunstâncias de um possível atropelamento contra um animal doméstico.

A cadela Helena chegou a passar por cirurgia, mas não acordou da anestesia. "A gente ainda tem que pagar internação, cirgurgia... Porque ela chegou já muito debilitada, já tinha perdido muito sangue", diz Bárbara.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ressaltou a importância do registro do Boletim de Ocorrência (B.O), que pode ser feito presencialmente, em qualquer delegacia.

"O registro também pode ser feito na Delegacia Eletrônica (Deletron), no site https://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br, em qualquer hora do dia ou da noite. A Deletron atende todo o Ceará. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) é a unidade responsável por investigar o caso”, completa a SSPDS, em nota. (Colaborou Penélope Menezes)