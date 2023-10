Titular da Sema anuncia minuta de apoio à PEC que reconhece a Caatinga como Patrimônio Nacional

"A Caatinga, ela tem toda a riqueza necessária para as próximas gerações. O Brasil sabe que é um bioma exclusivo nosso e nós acreditamos que a partir do momento que ela (caatinga) esteja dentro da nossa Constituição, muitas empresas vão apostar e incentivar que outras contribuam no avanço desse bioma, não só pela preservação e conservação que é uma luta nossa e da Associação Caatinga já há 25 anos, mas queremos que isso alcance todo o Brasil", pontua.

Durante evento de comemoração dos 25 anos da Associação Caatinga , realizado na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) nessa terça-feira, 24, a secretária de Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema), Vilma Freire, fez o anúncio da minuta de emenda constitucional para que os biomas Cerrado e Caatinga sejam reconhecidos pela Constituição Federal como patrimônios nacionais.

Em seu discurso, a representante da pasta pontuou que nos próximos dias o governador do Ceará, Elmano de Freitas, fará o anúncio do projeto Carbono Social, que visa trazer renda para quem protege os biomas do Estado. Ainda em sua fala, ela pontuou que de, acordo com uma pesquisa realizada pelo professor Bergson Bezerra, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a Caatinga é o maior responsável pela retenção das emissões de Dióxido de Carbono (CO2).

"Eu vejo esse importante bioma como uma possibilidade, com um importante instrumento para acabar com a fome do nosso Ceará, então muito obrigada a todos que protegem, que cuidam desse bioma", finaliza.

Leia mais Serra das Confusões: fogo atinge áreas de Caatinga do Parque Nacional

Sobre o assunto Serra das Confusões: fogo atinge áreas de Caatinga do Parque Nacional

Associação Caatinga realiza trabalho de preservação há 25 anos

A Associação Caatinga completou 25 anos de existência no último dia 21 de outubro. Desde 1998, a organização sem fins lucrativos atua na luta pela preservação e conservação do bioma que abraça a região Nordeste do País.

Nesse período de atividades, 40 comunidades já foram beneficiadas com projetos socioambientais desenvolvidos pela associação.

Além disso, as ações tiveram resultados positivos como a recuperação de 247,7 hectares de terra, 286.312 mudas nativas do bioma produzidas e plantadas, 1.647.239,37 toneladas de gás carbônico equivalente (CO2) estocados na Serra das Almas, além de um alcance de 53 cidades em cinco estados do Nordeste: Piauí, Ceará, Maranhão, Bahia e Rio Grande do Norte.