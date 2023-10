Ceará realiza busca ativa de casos de Sarampo a partir desta quarta, 25

Busca ativa não significa a iminência de um novo surto de sarampo — desde 2022 não há casos de sarampo confirmados no Ceará. Brasil perdeu o certificado de eliminação do vírus em 2019

O Ceará promoverá, a partir desta quarta-feira, 25, a campanha “Dia S de Combate ao Sarampo”. Na ocasião, as unidades de saúde dos 184 municípios do Estado vão atuar na verificação dos históricos de prontuários clínicos para buscar possíveis casos suspeitos não notificados. De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), a intenção dessa busca ativa é evitar a circulação do vírus no Estado.

De acordo com Ana Cabral, coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Sesa, a busca ativa não significa a iminência de um novo surto de sarampo no Ceará. Desde 2022, não há casos de sarampo confirmados no Estado.

“Eventualmente, nós temos casos suspeitos. Isso é normal acontecer, porque o sarampo é considerado uma doença de notificação compulsória, e fazer o monitoramento dela nos permite evitar possíveis surtos”, explica Ana Cabral.