CE: 11 pessoas são presas em Fortaleza e Redenção por tráfico de drogas

Uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) resultou na prisão de 11 pessoas, na manhã desta quarta-feira, 25. A ação teve como foco o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra suspeitos de tráfico de drogas e por integrar organização criminosa. As ações aconteceram em Fortaleza, com a prisão de dez suspeitos, e no município de Redenção, onde uma pessoa foi capturada.

Ao todo, foram emitidos 36 mandados contra os suspeitos, sendo 21 de busca e apreensão e 15 de prisão preventiva. Conforme João Carlos Machado, delegado-adjunto do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), as investigações tiveram início após a prisão de Yuri Martins Barbosa, em janeiro deste ano. A captura aconteceu na cidade de João Pessoa, na Paraíba.

Yuri estava foragido por processo da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. O homem é apontado pela Polícia como um dos principais fornecedores de entorpecentes na comunidade Barracal, no bairro Mondubim.