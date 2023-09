Poste explode e jato de fogo assusta moradores em Juazeiro do Norte

Um poste explodiu no município de Juazeiro do Norte na noite dessa quinta-feira, 15. O incidente assustou moradores e romeiros, que registraram o momento em que a rede elétrica incendiou e lançou jatos de fogo na via movimentada. As chamas foram controladas, e ninguém ficou ferido.

O caso foi registrado no Centro do município, local com um fluxo intenso de pessoas decorrente dos atuais festejos da Romaria de Nossa Senhora das Dores. Nas imagens gravadas por testemunhas, é possível ver o momento em que o poste, já em chamas, explode. As chamas são lançadas em direção ao chão e ao longo da fiação. Em seguida, a estrutura do poste também pega fogo.

O fogo teve início em um transformador. Apesar de intenso, as chamas rapidamente cessaram. “Os Bombeiros chegaram a ser acionados para o local. No percurso, a Ciops informou que não precisava mais ir porque o incêndio já estava controlado”, informou o tenente-coronel Valdyano, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).