Incêndio é registrado na Colina do Horto, próximo a estátua do Padre Cícero em Juazeiro

Um grande incêndio florestal foi registrado na noite dessa terça-feira, 12, na Colina do Horto, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. O foco do incêndio ocorreu próximo à estátua do Padre Cícero, principal ponto turístico da cidade. As chamas se aproximaram também do Teleférico do Horto, equipamento inaugurado em 2022, e de um restaurante.

Durante o incêndio, não houve feridos, apenas danos na vegetação. De acordo com o repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri, o fogo estava a uma distância de cerca de 500 metros de residências localizadas no entorno. O incêndio se aproximou, também, de torres de rádio e TV localizadas na colina. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma guarnição atendeu a ocorrência e debelou as chamas.