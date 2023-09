Juazeiro do Norte: moradores denunciam aumento do abandono de animais

Conforme informações do repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri , na manhã desta terça-feira, 12, moradores apontaram que os bairros estão se tornando uma rota de abandono de animais, principalmente por ser uma via de acesso à cidade de Missão Velha .

Os moradores dos bairros Brejo Seco e Betolândia, em Juazeiro do Norte , a 489 quilômetros de Fortaleza, denunciam o aumento do abandono de animais nas ruas das localidades. A denúncia também aponta para o descarte irregular de animais mortos nas ruas da cidade.

De acordo com um morador, que preferiu não se identificar, alguns dos residentes se prontificaram a adotar alguns desses animais, como uma medida para amenizar o problema. No entanto, conforme o morador, isso não é suficiente devido à quantidade de animais que vêm sendo abandonados.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos (Semasp) foi procurada pela rádio O POVO CBN Cariri. Em nota, a pasta informou que está ciente da problemática e disse que está pondo em prática ações de conscientização e, em casos maiores, de denúncia.

O coordenador do setor de Bem-Estar Animal, Wellington Pereira, informou que se as pessoas que estão abandonando os animais forem identificadas e localizadas, o órgão vai até o local para que o responsável seja encaminhado a uma delegacia e preste esclarecimentos. “Abandonar animais é crime previsto por Lei Federal”, pontuou.

Ainda segundo Wellington, um projeto de conscientização vem sendo realizado com as pessoas para evitar o abandono dos animais, assim como situação de maus-tratos. Outra iniciativa da coordenação é a oferta gratuita para a castração dos bichos para pessoas de baixa renda.

A Semasp informou que, apenas em agosto, foram realizadas 189 castrações pelo setor de Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos do município. No entanto, para além do poder público, é necessária a conscientização da população para evitar o abandono e os maus-tratos contra animais.

Atualmente, o cadastro para castração de animais na coordenação está suspenso pois atingiu o teto do número de intervenções. Para mais informações, a população pode entrar em contato no telefone: (88) 3199 0384.