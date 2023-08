Confira a programação da Festa de São Francisco das Chagas 2023 em Canindé

A tradicional “Romaria de Canindé”, a 120 km de Fortaleza, acontecerá de 24 de setembro a 4 de outubro. A festa em homenagem ao padroeiro do município, São Francisco das Chagas, é considerada a segunda maior manifestação franciscana do mundo. A celebração terá início com hasteamento das bandeiras e Celebração Eucarística na Basílica. Durante os festejos, ocorrerão missas diárias e procissões durante três dias.

Participam dos festejos devotos, principalmente, do Nordeste e Norte do Brasil, mas também de outros estados. “É com imensa alegria que neste ano os devotos (as) de São Francisco das Chagas participarão da festa deste querido santo. Para bem celebrarmos esses dias a Festa terá o seguinte tema: “São Francisco nos ensina a evangelizar em fraternidade”, diz, Frei Gilmar Nascimento, reitor do Santuário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira programação completa do evento

ABERTURA DA FESTA: dia 24 de setembro às 4h – hasteamento das bandeiras e Celebração Eucarística na Basílica. Missas do dia: 7h30, 9h, 11h e 16h na Quadra da Gruta.