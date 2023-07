89 anos da morte de Padre Cícero: velório teve dois caixões e movimentou 60 mil pessoas

Padre Cícero faleceu em 20 de julho de 1934. A celebração de despedida ao Patriarca do Sertão movimentou a região do Cariri e trouxe milhares de romeiros à Juazeiro do Norte.

Foi na manhã do dia 20 de julho de 1934 que a cidade de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, deu adeus ao patriarca do sertão, Padre Cícero Romão Batista. O sacerdote faleceu aos 90 anos de idade em decorrência de complicações de saúde. Hoje, 89 anos após sua morte, milhares de fiéis se reúnem na Capela do Socorro, onde o corpo de Padre Cícero está sepultado, para lembrar a sua memória.

Segundo o historiador Roberto Júnior, o cortejo fúnebre que marcou a despedida dos romeiros a Padre Cícero trouxe cerca de 60 mil pessoas à região do Cariri. A tradição mantém-se viva até os dias atuais, quando ocorre a tradicional Missa do Dia 20 de Julho na Capela do Socorro. “Quando se espalha a notícia que o Padre Cícero tinha morrido, Juazeiro chegou a registrar a presença de mais de 60 mil pessoas. Então, foi uma data que, desde o ocorrido, já houve uma concentração muito grande de romeiros que se repetiu nos anos seguintes”, disse em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

Outra particularidade do velório de Padre Cícero foi a utilização de dois caixões durante o cortejo. Roberto Júnior explicou que, na época, Juazeiro do Norte não contava com um sistema funerário adequado para um velório de longa duração. “O primeiro caixão não comportou o corpo dele após algumas horas do falecimento porque o corpo inchou devido à retenção de líquido. Por conta disto, foi necessário a utilização de uma nova urna que foi trocada”, contou.

O caixão de Padre Cícero ficou exposto na janela do Casarão da Rua São José, a última residência oficial do sacerdote, onde hoje funciona o Museu do Padre Cícero. O objetivo era que os milhares de devotos que estavam em Juazeiro pudessem prestar sua despedida.

Após o encerramento do velório, a missa de corpo presente ocorreu na Igreja Matriz de Juazeiro do Norte, que fica cerca de 400 metros de distância da residência. Porém, devido as centenas de romeiros que tomavam as ruas da cidade, o trajeto demorou cerca de 1 hora para ser concluído.

“Não houve um grupo de carregadores para levar o caixão do Padre Cícero. A urna foi passando de mão em mão. Foi um momento de muita emoção”, afirmou Roberto Júnior.