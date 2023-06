Homem é achado morto com corpo marcado por picadas de abelha no interior do Ceará

Um homem de 42 anos foi encontrado morto nesta sexta-feira, 9, em Juazeiro do Norte, a 530 quilômetros de Fortaleza, com marcas de picadas de abelha pelo corpo. A vítima, identificada como Ernandes Chaves Freitas, trabalhava como reciclador e estava desaparecida desde o começo da semana. O corpo foi achado em um terreno baldio por trás do muro de um hotel no bairro Lagoa Seca.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por um popular que passou pelo local e identificou o cadáver. A Perícia Forense removeu o corpo após o reconhecimento oficial pelos familiares. O laudo pericial com a causa da morte ainda não foi concluído. Devido às lesões aparentes no corpo, a hipótese mais provável é que o homem tenha sido alvo de um ataque de abelhas.

A Delegacia Regional de Polícia Civil de Juazeiro do Norte abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da morte. Para prevenir ataques de abelhas, os Bombeiros orientam a população a manter distância das colmeias.

"É recomendado não se aproximar, fazer ruídos ou mexer com elas [abelhas]". frisa o o comandante do Batalhão de Busca e Salvamento (BBS), tenente-coronel Albert Arruda. Ruídos, odores fortes, tremores, vibrações e movimentos bruscos chamam a atenção das abelhas. Quando se sentem ameaçadas, elas atacam todos que estiverem nas redondezas.

O que fazer em possíveis ataques

– Afaste-se da colmeia o mais rápido possível e sem fazer barulho;



– Caso seja atacado, fuja. Se conseguir, corra para dentro de uma plantação em movimento “zig-zag”, e só pare quando tiver absoluta certeza que elas não estão atrás de você;



– Se estiver próximo a um rio, lagoa ou piscina, mergulhe;



– Quando estiver protegido, tente socorrer quem estiver sendo atacado com uma coberta ou algo parecido, assegurando que você não sofrerá nenhum risco;



– Independente do total de ferroadas, caso a vítima apresente sintomas como queda de pressão, falta de ar, aparecimento de manchas avermelhadas pelo corpo ou outro sintomas, o atendimento médico de emergência deverá ser imediato.