Homem é morto a tiros dentro de clínica de reabilitação em Juazeiro do Norte

Vítima era sócia do estabelecimento e foi assassinada enquanto dormia, segundo testemunhas relataram à Polícia

Um homem de 42 anos foi morto a tiros dentro de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos da qual ele era sócio na noite desta sexta-feira, 9, em Juazeiro do Norte, a 530 quilômetros de Fortaleza. Testemunhas relataram à Polícia Militar que o crime foi cometido por dois homens que chegaram ao local procurando a vítima, que foi atingida à queima roupa.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Juazeiro do Norte. Segundo a pasta, o homem assassinado tinha antecedentes criminais por roubo. Ele havia sido preso em dezembro de 2020 após assaltar uma joalheria no Centro da cidade com a ajuda de um comparsa.

Equipes da Perícia Forense estiveram no local do homicídio para colher elementos cujos indícios poderão auxiliar na apuração policial.

Denuncie

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia SSPDS: 181

Delegacia Regional de Juazeiro do Norte: 88 3102 1105

WhatsApp SSPDS: 85 3101 0181