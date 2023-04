Aposentada é encontrada morta com sinais de violência em matagal de Juazeiro do Norte

A Polícia Civil do Ceará atua na investigação referente ao crime contra uma mulher de 62 anos, que foi encontrada morta com sinais de violência no bairro Limoeiro, de Juazeiro do Norte, no Ceará. O caso foi registrado no sábado, 22.

A vítima, dona Maria Peixoto da Silva, havia saído de casa para colocar o lixo fora. Ela foi achada no matagal e imagens de câmeras de segurança mostraram o momento que ela entra no terreno, há um homem que aparece nas imagens, no entanto, não é possível identificar se ele tem relação com o crime.

O corpo foi achado por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Juazeiro. A Perícia Forense a o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizaram os primeiros levantamentos sobre o caso.

