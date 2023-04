Incêndio atinge contêiner de lixo em UPA e 5 pacientes são transferidos

Fogo foi controlado rapidamente. Pacientes foram levados da unidade de saúde para o Hospital Regional do Cariri enquanto bombeiros controlavam as chamas

Um incêndio atingiu um contêiner de lixo na área externa da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Limoeiro, em Juazeiro do Norte, na tarde deste domingo, 6. Cinco pacientes foram transferidos da unidade de saúde para o Hospital Regional do Cariri enquanto o Corpo de Bombeiros controlava as chamas, que ameaçavam passar para outras dependências.

De acordo com os bombeiros, o fogo foi controlado em 15 minutos e não houve vítimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará enviou cinco ambulâncias para fazer transferência de cinco pacientes que estavam na UPA 24h, sendo três Unidades de Suporte Básico (USB) e duas de Suporte Avançado (USA).

Os cinco pacientes foram transferidos para o Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, para continuar em atendimento até a alta médica.

