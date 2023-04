Juazeiro do Norte terá carteirinha de identificação para pessoas com autismo

As pessoas com o transtorno do espectro autista passarão a ter uma carteira de identificação na cidade de Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza. A decisão foi publicada em um decreto municipal na última terça-feira, 11, e é amparada pela Lei Nacional N° 12.764, de 2012. O objetivo é facilitar a identificação de pessoas com autismo e, a partir disso, traçar políticas públicas de amparo nas áreas da saúde, educação e assistência social.

"Juazeiro do Norte, a partir de agora, vai fornecer a carteirinha de identificação das pessoas com autismo”, diz Glêdson Bezerra (Podemos), prefeito do município, ao jornalista Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri.

"Apesar da gama de informações que a gente encontra nos veículos de imprensa e nas redes sociais, ainda tem muitas pessoas que não conhecem e não reconhecem as pessoas com autismo. Isso causa um transtorno para essas pessoas que, muitas vezes, não têm seus direitos respeitados e garantidos”, completa o prefeito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a prefeitura, a carteirinha de identificação será emitida pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho (Sedest). Os interessados devem procurar a pasta e solicitar os documentos de maneira gratuita.

Serviço

Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho (Sedest)

Localização: R. Monsenhor Esmeraldo - Franciscanos

Telefone: (88) 3572-3900

Sobre o assunto Incêndio atinge contêiner de lixo em UPA e 5 pacientes são transferidos

Médico denuncia ameaça de morte motivada por homofobia em academia de Juazeiro do Norte

Homem é preso no Cariri por deixar esposa amarrada por três dias

Acidente em cacimba em Juazeiro completa um ano: fiscalização aumenta

Juazeiro: Duas pessoas em situação de rua morrem durante incêndio em garagem de veículos

Tags