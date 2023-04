Homem é preso por estupro de vulnerável e tráfico de drogas em Juazeiro do Norte

No local da prisão, no bairro Vila Três Marias, foram encontradas 700 gramas de diferentes drogas e substâncias ilícitas

Um homem, de 52 anos, foi preso em flagrante na noite dessa segunda-feira, 17 de abril, por tráfico de drogas e estupro de vulnerável no bairro Vila Três Marias, em Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza. Na ocasião, também foram encontradas 700 gramas de drogas, entre elas um tijolo de cocaína e pedras de crack.

A ação foi realizada pelo Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) que foi acionado para averiguar uma ocorrência de tráfico de drogas. O suspeito foi encontrado em um imóvel onde policiais encontraram pedras de crack, papelotes de substância ilícita, um tijolo de cocaína, uma balança de precisão e sacos plásticos.

Além disso, no local também estava uma menina de 13 anos que teria sido estuprada pelo homem. Segundo a Polícia Militar do estado do Ceará (PMCE), ela passou por um exame de corpo de delito e foi entregue a familiares.

O material encontrado foi apreendido e suspeito foi preso e levado à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Na delegacia, ele foi autuado pelos crimes e colocado à disposição da Justiça. O caso de estupro de vulnerável foi transferido e deve ser acompanhado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte.

Denúncias:

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Juazeiro Norte: (88) 3102-1116

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte: (88) 3102-1102



