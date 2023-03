Banhistas visitam Buraco Azul de Juazeiro mesmo após aviso de água imprópria

Banhistas foram vistos visitando o Buraco Azul localizado em Juazeiro do Norte, no último fim de semana, mesmo após o alerta de o local ser considerado impróprio para banho.

Recentemente, o lugar chamou a atenção nas redes sociais pela paisagem e pela cor azul-esverdeada da água, tendo sido compartilhado pelos usuários como um "ponto turístico".

Eraldo Oliveira, superintendente da Autarquia de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte (Amaju), aponta que o lugar é uma mina em desativação, e a cor da água ocorre devido a uma reação química envolvendo metais pesados, além de conter riscos de desmoronamento.

Segundo Eraldo, as autoridades tiveram conhecimento sobre uma possível invasão ao local nesse domingo, 19, porém a equipe responsável não identificou banhistas em flagrante.

A família que é herdeira da propriedade foi orientada a fazer um Boletim de Ocorrência relatando as invasões, porém, não é a primeira vez que a ocorrência é registrada.

“É fato que alguns desavisados ou infratores, vez por outra, por lá circulam. Depois, abandonam o lugar quando percebem que estamos monitorando”, explicou o superintendente.

Na quarta-feira, 15, a Autarquia de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte solicitou o cercamento e fechamento da área com portão e fechadura ou cadeado e a instalação de placas de entrada proibida e risco de acidente no local.

