400 kg de drogas são incinerados pela Polícia Civil em Juazeiro

A operação foi efetuada com a autorização judicial e após a realização do exame pericial no entorpecente

A Polícia Civil do Ceará incinerou 400 quilos de entorpecentes confiscados em operações policiais de combate ao tráfico de drogas no Cariri. A ação, que contou com a participação de agentes da Vigilância Sanitária, aconteceu na noite dessa quinta-feira, 16, em uma empresa especialista em incineração em Juazeiro do Norte.



As drogas foram apreendidas em operações realizadas em 2022 por equipes do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) do Cariri, da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Ao todo, foram 284 kg de maconha, 38 kg de cocaína e 10 kg de crack, além de outros ilícitos. A operação foi efetuada com a autorização judicial e após a realização do exame pericial no entorpecente.



Sobre o assunto Professor de futsal preso em Fortaleza assediava alunas durante massagens, aponta investigação

Suspeito de furtar fios em Fortaleza é preso pela segunda vez em um mês

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags