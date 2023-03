Semana Padre Cícero começa nesta segunda-feira, 20, em Juazeiro do Norte

Nesta segunda-feira, 20, inicia-se em Juazeiro do Norte a tradicional Semana Padre Cícero, em comemoração aos 179 anos do “Padim Ciço”. A programação especial vai do dia 20 ao dia 24 de março e conta com missas, rodas de conversa, o tradicional caldo da Nair e, à meia noite do dia 24, os parabéns para o Padre Cícero e a partilha do bolo gigante.

Em entrevista à rádio CBN Cariri, a chefe de gabinete da prefeitura de Juazeiro do Norte, Sandra Cavalcante, conta que as festividades começarão com uma missa às 6 horas da manhã na Capela do Socorro e com a entrega de mudas de árvores nativas, como forma de ressaltar os preceitos do padre.

“Do dia 20 ao dia 24, teremos a exposição lá no shopping onde está o acervo do Memorial Padre Cícero. Como o Memorial está em reforma, uma parte do acervo foi levada lá para o shopping, e lá a gente tem uma loja onde podemos expor essas peças e as peças têm uma rotatividade. E agora para a semana do padre Cícero foi feita toda uma organização para receber os visitantes”, relatou a chefe de gabinete.

A programação conta ainda com um momento de oração no dia 21, às 18 horas, pela beatificação e canonização do já chamado Servo de Deus.

Confira o roteiro da Semana Padre Cícero 2023



20 de Março

6h Missa do Padre Cícero

Local: Capela do Socorro

7h Abertura Oficial da 41ª Semana Padre Cícero

Local: Largo da Capela do Socorro

6h Distribuição de mudas de árvores nativas (Ressaltando os preceitos do Padre Cícero)

Local: Capela do Socorro



20 a 24 de Março

Exposição Padre Cícero, Servo de Deus

Local: Cariri Shopping



21 de Março

18h Hora da Graça pela causa de Beatificação e Canonização do Padre Cícero.

Local: Basílica Mãe das Dores

19h Estudos, Vivências e Práticas das Irmãs Annette e Ana Teresa em Juazeiro do Norte.

Local: Auditório da UFCA

OBS: 17 a 24 de Março: VI Simpósio Internacional Padre Cícero; Simpósio Internacional de Religiões e Espiritualidades: Pluralismo religioso e cosmovisões no Nordeste



22 de Março

8h as 10h Trilha Ecológica (ressaltando os preceitos ecológicos do Padre Cícero).

Local: Parque Ecológico das Timbaúbas

15h Mesa Redonda: "O intinerário político do Padre Cícero".

Participação: Renato Casimiro, Renato Dantas e Marcelo Camurça.

Mediação: Roberto Júnior.

Local: Praça de eventos Cariri Shopping

16h Encontro dos Rezadores e Rezadeiras de Renovação

Local: Basílica Santuário Mãe das Dores

19h Cristianismo e Democracia na América Latina; ameaças e resistências.

Local: Auditório UFCA

19h Apresentação teatral: "Padre Cícero filho do Crato e pai de Juazeiro".

Local: Praça de eventos do Shopping



23 de Março

20h Seresta do Padre Cícero

22h Show de Jota Farias

23h Distribuição do Caldo da Nair

00h Canto de Parabéns e Corte do Bolo Gigante do Padre Cícero

Local: Largo da Capela do Socorro



24 de Março

6h Missa dos 179 anos do Padre Cícero

Local: Praça do Socorro

15h Procissão das Flores

Local: Saída: SEDEST - CSU

17h Missa de acolhimento a procissão das flores

18h Renovação ao Sagrado Coração de Jesus

19h Café do Santo

20h Show de encerramento da Semana Padre Cícero: Banda Arquivo e Ana Paula Nogueira

Local: largo da Capela do Socorro

