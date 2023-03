Cearense reencontra filha que foi adotada por casal francês há 31 anos

A cearense Francineide Santos Gomes reencontrou, nesse domingo, 19, a filha que não via há 31 anos. A ex-empregada doméstica viajou com o sobrinho para a França, após o jovem localizar a prima pela internet. A menina havia sido entregue para adoção.

O sobrinho de Francineide, Jean Vasconcelos, compartilhou a história nas redes sociais. A ex-empregada doméstica — também conhecida como Dona Neide — entregou a filha de 1 ano, Lucile Gaubert, para a adoção devido a dificuldades financeiras.

Segundo o jovem, a tia se martirizava pela decisão, e, por isso, Jean resolveu iniciar as buscas pela prima, que foi adotada por um casal francês.

Com essa informação e o nome de batismo dado por Dona Neide, Jean procurou a prima nas redes sociais.

“Comecei uma busca como quem não quer nada, usando o nome de batismo dela e pesquisando em redes sociais, como temos um sobrenome bem característico (Caraúba, ascendência indígena) encontrei uma francesa que usava o nome francês e um nome de batismo brasileiro entre parênteses”, escreveu.

Cearense adotada por casal francês reencontra mãe biológica em Paris

Ao encontrá-la, Jean entrou em contato e chegou a enviar mensagens para outros parentes da jovem. Após a comunicação, Dona Neide e Jean viajaram para a Europa na última segunda-feira, 13, e nesse domingo, 19, reencontraram Lucile Gaubert.



Estamos a caminho do encontro. Paris está num certo caos mas nada que impeça a nossa missão. pic.twitter.com/dXkCPHfW6L — jeanzin do 085 (@jeanvsc_) March 19, 2023

O reencontro entre Francineide e a filha finalmente aconteceu no domingo, 19. De acordo com o relato de Jean, o momento entre as famílias foi emocionante e contou com um passeio pelo Rio Sena. O jovem também afirmou que ele e a tia devem permanecer em Paris pelos próximos dias.

ACONTECEU! Teve choro, abraço, fofoca, presente. As duas mães ficaram melhores amigas, parece que são vizinhas hahahaha. Após o almoço, fizemos um passeio pelo Rio Sena. A família vai permanecer em Paris por uns dias também. Obrigado a todos pelo de apoio e torcida pic.twitter.com/Lm8Xzd2mLV — jeanzin do 085 (@jeanvsc_) March 19, 2023

