Chove em mais de 130 municípios do Ceará; veja previsão do tempo

Pelo menos 134 municípios do Ceará registraram chuvas entre as 7 horas de domingo, 19, e as 7 horas desta segunda-feira, 20. Dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) apontam que os maiores acumulados foram na porção Norte do Estado.

O Litoral Norte e a Ibiapaba concentram as maiores chuvas da últimas 24 horas. Em Acaraú, foram registrados 113,2 milímetros (mm). Já Itarema acumulou 86 mm.

Na Ibiapaba, os municípios de Nova Russas e Reriutaba também tiveram chuvas acima de 80 mm. Foram 84 mm e 80 mm, respectivamente.

Conforme a Funceme, as condições devem seguir propícias a chuvas no Ceará até, pelo menos, a próxima quarta-feira, 22.

Previsão do tempo no Ceará

De modo geral, para esta segunda-feira, 20, ainda são esperadas chuvas em todas as macrorregiões, principalmente entre a tarde e a noite. A intensidade das precipitações deve variar de fraca a moderada, sendo ocasionalmente forte em alguns momentos.

Já a nebulosidade deve variar de parcialmente nublado a nublado em todas as regiões, aponta a Funceme.

Para terça-feira, 21, o cenário continua favorável à ocorrência de chuva em todo o Ceará. A chuva poderá ocorrer ao longo do dia em todas as regiões, principalmente sobre a faixa litorânea, o Maciço de Baturité, a Ibiapaba e o Cariri.

Os maiores acumulados são esperados entre a madrugada e a manhã no Cariri e no Litoral de Fortaleza. Durante a tarde e a noite a chuva deve chegar às demais regiões, com intensidade variando de fraca a forte.

As chuvas esperadas devem-se à formação de áreas de instabilidade atmosférica por causa da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). A atuação do sistema de brisa e efeitos locais, como relevo, temperatura e umidade, também interferem na formação de chuvas.

Segunda-feira (20/03/2023)

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Terça-feira (21/03/2023)

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Quarta-feira (22/03/2023)

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões, sendo de forma isolada no centro-norte.

