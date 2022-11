Idoso de 74 que se perdeu em romaria encontra família após uma semana; veja momento

Um idoso de 74 anos foi localizado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após passar uma semana desaparecido em Juazeiro do Norte. O homem estava perdido desde sábado, 26 de outubro, quando participou de uma romaria. Ele foi encontrado na segunda-feira, 31, e aparentava estar desorientado quando foi localizado pelos policiais.

O idoso é natural do estado de Sergipe. Por volta das 17h, os policiais receberam informações sobre um ancião, que caminhava desorientado pelas ruas do bairro Jardim Gonzaga. A composição avistou o idoso na avenida Leão Sampaio.

Segundo a PMCE, o homem estava confuso e não sabia dizer o próprio nome e endereço. Os militares, no entanto, o reconheceram, devido a uma reportagem veiculada na mídia, como sendo o idoso desaparecido durante uma romaria na cidade.

Os policiais entraram em contato com a emissora na qual a reportagem foi veiculada, e conseguiram o contato dos parentes do homem. A PMCE promoveu o reencontro do idoso de 74 anos com a família. O homem foi encaminhado até a pousada onde a família estava hospedada em Juazeiro.



