Bebê de 1 ano e 4 meses morre afogado após cair em piscina em Juazeiro do Norte

Um bebê de um ano e quatro meses morreu afogado na piscina de casa, na tarde desta terça-feira, 29, em Juazeiro do Norte, a 490 quilômetros de Fortaleza. A vítima, identificada como Rafael Batista da Silva Leite, chegou a ser socorrida para um hospital da região, mas já teria dado entrada na unidade sem sinais vitais.

O menino era filho único do comandante do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) de Juazeiro do Norte, Capitão Régis Leite. O velório está programado para esta quarta-feira, 30, no Centro de Velório Anjo da Guarda, em Juazeiro. O horário ainda não foi confirmado pela família.

Essa foi a segunda morte por afogamento registrada em Juazeiro do Norte em um intervalo de três dias. O último caso foi registrado no sábado, 26, quando um jovem de 23 anos faleceu por asfixia após entrar em um córrego para dar um mergulho, no Sítio Barreiros, zona rural da cidade.

