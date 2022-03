Corpo de turista vítima de afogamento no Buraco Azul segue em voo nesta quarta-feira para São Paulo

O corpo de Uilgner embarcará no voo junto da namorada de volta à São Paulo. O turista de 30 anos morreu vítima de afogamento no Buraco Azul, ponto turístico do Ceará

O corpo do turista Uilgner Rodrigues, de 30 anos, está em Fortaleza e deve embarcar em um voo para São Paulo nesta quarta-feira, 23. A namorada dele, Bianca Carvalho, deve retornar no mesmo voo. Os dois viajaram de São Paulo ao Ceará a passeio e o turista, que é do município de Guarujá, morreu vítima de afogamento no Buraco Azul Caiçara, no município de Cruz, no Ceará, na segunda-feira passada.

O translado do corpo é realizado por meio da empresa Buraco Azul, que fechou as portas, conforme apurado pelo O POVO, em respeito ao turista. De acordo com uma fonte que acompanha os trâmites, o corpo deve ser levado ao Aeroporto Internacional Pinto Martins à tarde. O embarque no voo é a noite, às 21 horas.

Uilgner e a namorada estavam animados com a viagem. Eles contrataram um fotografo que registrou diversos momentos do casal em Jericoacoara. Em meio à chuva, eles se desdobravam na hora de posar e guardar as recordações.

A viagem terminou em tragédia quando o rapaz se afogou. Conforme testemunhas, ele passou aproximadamente 20 minutos submerso até que fosse retirado da água, ainda com vida. Não havia ambulância para socorrer o turista e a população fez com que uma equipe que realiza voos de passeio levasse a vítima até um posto de saúde na localidade de Preá, e em seguida, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jericoacoara, no entanto, ele não resistiu.

Nota da Prefeitura de Cruz



A Prefeitura Municipal de Cruz, emitiu nota sobre o acidente. Segundo a nota, "o Buraco Azul é um empreendimento turístico de natureza privada, possuindo Alvará de Funcionamento e Alvará Sanitário vigentes, no que diz respeito às condicionantes ora existentes na legislação municipal".

De acordo com a prefeitura, este "é o primeiro caso de acidente fatal que nos fora relatado junto referido estabelecimento, e que lamentamos profundamente a perda da vida humana em razão do citado acidente, apresentando aos familiares da vítima nossas mais sinceras condolências."

