Velejador mata homem a tiros momentos após tê-lo salvo de afogamento

Um velejador de 74 anos matou, com um tiro no peito, o norte-americano Nathan Drew Morgan, de 29, depois de salvá-lo de um possível afogamento duas vezes seguidas. Segundo investigação, o homem teria disparado após Nathan, que estaria bêbado, apresentar comportamento agressivo.

O caso aconteceu no lago Keowee, na cidade de Salém, nos EUA, no dia 15 de março, mas apenas nesta segunda-feira, 21, os detalhes da investigação foram divulgados.O incidente foi classificado como “um caso claro de legítima defesa” e não serão feitas acusações.

Tanto o velejador idoso quanto o jovem estavam acompanhados: o idoso com sua esposa e Nathan com a namorada. E nenhum deles usava coletes salva-vidas.

O idoso, que não teve o nome revelado, estava num barco com sua esposa até avistar Nathan e sua companheira, que estavam em um jet ski, caírem no lago.

O lago Keowee foi construído artificialmente e, embora bastante procurado para atividades aquáticas, é considerado perigo, com registros de pelo menos 32 mortes por afogamento no local nos últimos 25 anos.

Segundo o gabinete do Xerife do Condado de Oconee, acredita-se que Nathan e sua namorada podem ter discutido antes da chegada do velejador, que se aproximou e puxou o casal para o convés do próprio barco.

Mas logo em seguida, Nathan, que supostamente estava embriagado, teria ficado agressivo e tentou agredir o velejador. Nathan queria voltar ao próprio jet ski, que continuou funcionando girando em círculos na água.

Ainda conforme o comunicado, a namorada de Nathan o empurrou de volta para a água gelada "para amenizar a situação", mas o idoso o retirou mais uma vez. E, novamente, a discussão começou.

"Depois de um segundo encontro, o homem no barco atirou temendo pela vida dele e de sua esposa, enquanto era agredido", diz o comunicado. O tiro atingiu Nathan no peito, que morreu ainda no local.

O representante do Décimo Circuito Judicial, David Wagner, anunciou que seu escritório não apresentará acusações contra o idoso, citando o incidente como “um caso claro de legítima defesa”, de acordo com o jornal The Sun

Nathan era membro da Igreja Batista Flat Shoals e deixa um filho de 10 anos.

