Vídeo: banhista é resgatado de afogamento na Praia de Iracema

Um homem foi resgatado de um afogamento na Praia de Iracema, em Fortaleza. O incidente ocorreu no final da tarde desse domingo, 15. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a vítima apresentava sinais de embriaguez. Apesar de saber nadar, devido ao cansaço, o homem não conseguiu nadar de volta a areia.

Veja momento do resgate:

Na ocasião, a Guarnição de Mergulho de resgate do CBMCE foi acionada para atender a uma ocorrência de afogamento em andamento na Ponte Velha, na Praia de Iracema. Ao chegarem ao local, foi constatado que a vítima se encontrava a cerca de 500 m da faixa de areia.

Ao entrarem no mar e chegarem próximo ao homem, os bombeiros perceberam que ele apresentava sinais de embriaguez. Segundo a corporação, devido ao cansaço físico, o banhista se encontrava com dificuldades em se manter flutuando e não tinha forças para nadar em direção à praia. Ele estava sendo puxado pela maré em direção contrária à faixa de areia.

Em segurança, o homem foi elevado à praia, onde recebeu os devidos cuidados do CBMCE e orientações sobre o banho de mar.

