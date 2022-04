Juazeiro do Norte inicia plano de segurança na subida ao Horto

O trabalho contará com a Guarda Civil Metropolitana, Departamento Municipal de Trânsito e Polícia Militar do Ceará (PMCE)

Após dois anos desde a pandemia de Covid-19, a subida ao Horto, evento que acontece tradicionalmente durante a Semana Santa, terá retorno garantido pela Prefeitura de Juazeiro do Norte para este fim de semana. A Secretaria de Segurança Pública e Cidadania da cidade colocará em prática um plano de ação de segurança para acompanhar a movimentação de fiéis.

O trabalho contará com a Guarda Civil Metropolitana, Departamento Municipal de Trânsito e Polícia Militar do Ceará (PMCE), os órgãos formarão barreiras de acesso e controle de tráfego nos acessos ao santuário.

Em entrevista à rádio CBN Cariri, o tenente Oliveira, relações públicas do I2º Batalhão da PMCE, explicou que as ações começam a partir das 19 horas desta quinta-feira, 14, e se encerram às 19 horas do domingo, 17. As equipes atuarão com barreiras físicas e em monitoramentos de pontos estratégicos, como as subidas Santo Sepulcro e a própria Colina do Horto.

Ele informou que das 22 horas de hoje até às 4 horas da manhã desta sexta-feira, 15, somente moradores dessas localidades poderão circular pela região. “É uma forma de manter o controle, estamos tentando organizar tudo de forma que a partir de 4 horas da manhã todos os fiéis possam estar fazendo sua subida tranquilamente”, esclarece.

A subida do Horto será liberada para o público geral depois das 4 horas da manhã. Ideia é adaptar essa volta do evento religioso para que as pessoas possam ter conforto e segurança durante a jornada. No trajeto também estarão sendo feitas ações que auxiliem idosos e pessoas com necessidades especiais, os quais necessitem de atendimento médico.

“Temos uma integração muito bem feita com a Prefeitura de Juazeiro do Norte e com a Secretaria de Saúde, a qual vai estar atuando com a gente. Terão duas equipes espalhadas pelo trajeto da subida, justamente para caso aconteça algum problema e seja preciso prestar um primeiro socorro”, diz o tenente.



O agente da PMCE pede a população que respeite o decreto municipal, o qual proíbe o consumo, porte ou comercialização de bebidas alcoólicas no perímetro, durante o período, sob pena de detenção.

