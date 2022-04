Motociclistas são mais de 90% das vítimas de acidentes de trânsito em hospital no Cariri

Dados do Hospital Regional do Cariri (HRC) mostram predominância de acidentes envolvendo veículos de duas rodas nos primeiros dois meses de 2022

Cerca de 94% dos atendimentos por acidentes de trânsito registrados no Hospital Regional do Cariri (HRC) no primeiro bimestre deste ano envolvem motociclistas. Segundo dados fornecidos pela unidade, entre janeiro e fevereiro foram 497 pacientes atendidos, dos quais 472 eram condutores de motos e os outros 25 de carro. Em ao menos 38% das ocorrências, segundo o HRC, as vítimas não faziam uso de capacete ou do cinto de segurança, equipamentos obrigatórios conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Em janeiro, dos 162 atendimentos a pessoas acidentadas com motocicleta, 64 eram de pacientes que não haviam utilizado o capacete. No mês seguinte, o total de ocorrências subiu para 310, com 116 delas relacionadas a motociclistas que também ignoraram o uso do item de segurança.

As estatísticas de imprudência também foram altas entre aqueles que conduziam veículos de quatro rodas. Em janeiro, foram realizados 9 atendimentos a vítimas de acidentes de carro. Cinco delas, diz o HRC, trafegavam sem o cinto de segurança no momento do sinistro. Em fevereiro, o número de acidentes com automóveis quase dobrou em relação ao mês anterior, chegando a 16. Metade das vítimas, conforme o hospital, não usavam o equipamento de proteção.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Mais um suspeito de latrocínio que vitimou motoristas de aplicativo no Cariri é preso

Crato agora tem política municipal de promoção da igualdade racial

Ceará teve 386 vítimas de crimes sexuais nos três primeiros meses de 2022

Além de constituir desrespeito às regras do CTB, ignorar o uso de capacete ou cinto de segurança é um risco à própria vida do motorista ou motociclista. O coordenador do setor de ortopedia do HRC, Frederico Alencar, alerta que, na falta das medidas de segurança, os acidentes podem resultar desde a morte até graves sequelas permanentes.

"A grande maioria das lesões envolvem traumatismo craniano, fraturas em membros inferiores, principalmente no joelho, e lesões no anel pélvico. Quando não existem fraturas, muitas vezes, os pacientes têm traumas abdominal e torácico, além de hemorragia interna, que pode causar a morte, dependendo do caso, antes mesmo do primeiro atendimento", frisou o médico.



Em 2021, o HRC registrou 3.593 atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito. A maioria, 1.903, envolvia motociclistas. Destes, segundo a unidade, 797 estavam sem o capacete no momento do acidente. O Hospital é referência no atendimento a casos de média e alta complexidade nas áreas de traumatologia e ortopedia. A unidade atende a pacientes de 45 municípios no Cariri e Centro-Sul do Estado.

Com informações do Repórter Guilherme Carvalho, da CBN Cariri

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags