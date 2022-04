Rússia afirma que helicópteros ucranianos bombardearam uma cidade perto da fronteira (investigadores)

O Comitê de Investigação da Rússia, encarregado das principais investigações, acusou a Ucrânia nesta quinta-feira (14) de ter bombardeado uma cidade fronteiriça russa com dois helicópteros, causando sete feridos.

"Membros das forças armadas ucranianas entraram ilegalmente no espaço aéreo russo com dois helicópteros de combate equipados com armas pesadas. Voando em baixa altitude, eles dispararam pelo menos seis tiros em casas residenciais na cidade de Klimovo", na região de Bryansk, declarou o comitê, cujas acusações não são possíveis de verificar no momento.

