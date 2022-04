Vice de Bolsonaro, Mourão defende compra das Forças Armadas: "Não posso usar meu Viagra, pô?"

O vice-presidente Hamilton Mourão comentou, nesta quinta-feira, 14, sobre a compra pelas Forças Armadas de 35 mil comprimidos de Viagra, medicamento usado para tratar disfunção erétil. Nos processos de compra, a identificação do medicamento é feita pelo nome do princípio ativo Sildenafila, composição Sal Nitrato (Viagra), nas dosagens de 25 mg e 50 mg.

Sobre o assunto Governo Bolsonaro dará 5% de reajuste a todos os servidores federais

Bolsonaro diz que vai se dedicar à reeleição, ataca Lula, Alckmin e STF

Bolsonaro ironiza ao responder a apoiador sobre sigilos: "Em 100 anos saberá"

Em entrevista ao Valor Econômico, Mourão avaliou que a polêmica em torno da aquisição é tratada como “coisa de tablóide sensacionalista”. Ele saiu em defesa das compras e afirmou que boa parte da verba usada sai de um fundo alimentado por descontos nos salários dos militares. Ainda sobre o caso, ele brinca: “Então, tem o velhinho aqui [aponta para si próprio]. Eu não posso usar o meu Viagra, pô? O que são 35 mil comprimidos de Viagra para 110 mil velhinhos que tem? Não é nada."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

À coluna da jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, a Marinha e a Aeronáutica informaram que as aquisições dos medicamentos são para o tratamento de pacientes com Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP).

Tags