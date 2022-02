Detran lança nova ferramenta de consulta da CNH; veja novidades dos serviços

Com o objetivo de dar celeridade aos processos no órgão, a nova ferramenta amplia a capacidade de verificação das etapas dos processos sem necessidade de deslocamento a uma das sedes do Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) liberou ao público a nova ferramenta de acompanhamento de processos do órgão. A partir da novidade é possível acompanhar o andamento das solicitações de primeira habilitação, renovação e 2° via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com mais facilidade, desde a abertura da solicitação até a entrega na casa do usuário.

Para encontrar a ferramenta, o usuário deve entrar no portal do Detran-CE, buscar a aba Central de Serviços e clicar na aba habilitação. Assim, basta digitar o CPF para identificar em que fase o processo se encontra, de acordo com a solicitação.

No portal é possível acompanhar as fases de captura da biometria, exames de saúde, aula teórica, aula prática, prova teórica, prova prática, emissão da CNH, confirmação de pagamento de taxas e encaminhamento de documentos aos correios, sem a necessidade de deslocamento até as sedes do Detran-CE.

O Detran-CE, por meio do Superintendente do órgão, Maximiliano Quintino, considera de grande importância a nova ferramenta de consulta para melhorar os serviços prestados. “Trabalhamos constantemente para modernizar nossos serviços e garantir um atendimento cada vez melhor aos nossos usuários, com mais transparência para o cidadão acompanhar o andamento do seu processo, seja ele de primeira habilitação, renovação ou 2° via de CNH”, explicou Quintino.

Como acessar a Central de serviços do Detran-CE

1) Para ter acesso a Central de Serviços do Detran-CE, o usuário deve entrar no portal do órgão, buscar a aba "serviços", entre as palavras "institucional" e "informações", abaixo de "secretaria da infraestrutura.

Ferramenta de acompanhamento de processos do Detran-CE (Foto: Reprodução/Site do Detran-CE)



2) Depois basta clicar na aba "habilitação" e procurar o serviço desejado, onde serão solicitados o CPF, o número da CNH e o preenchimento do código de segurança.

Para ter acesso ao serviço é necessário clicar na aba "habilitação" (Foto: Reprodução/Detran-CE)



3) A última fase é cadastrar os dados do usuário, confirmar e ter acesso ao andamento do processo.

Cadastrar os dados, confirmar e ter acesso ao andamento do processo (Foto: Reprodução/Detran-CE)



