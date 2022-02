UFC inaugura laboratório para pesquisas com vírus ativos

A Universidade Federal do Ceará inaugurou nesta quinta-feira, 17, o Laboratório de Bioagentes Patogênicos de Nível de Biossegurança 3 – NB3 – NBA3. A nova estrutura será utilizada para pesquisas com manipulação de amostras de vírus ativos, como o SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Além disso, os pesquisadores também poderão estudar fungos e bactérias potencialmente ocasionadores de infecções letais.

Os laboratórios, que integram a Faculdade de Medicina (FAMED), se localizam no Campus do Porangabussu. A obra foi executada em plena pandemia, com investimento de cerca de R$ 1,5 milhão. Os serviços tiveram início em fevereiro de 2021 e foram concluídos em janeiro deste ano.

De acordo com o João Macedo, diretor da FAMED, a unidade tem o intuito de suprir a necessidade de estudos mais avançados com bioagentes (como vírus, fungos e bactérias) de grande poder de transmissão e que exigem um nível de segurança maior. "Com a implantação desse laboratório vamos poder estender as pesquisas com o SARS-CoV-2 para [agentes de] outras viroses que são endêmicas no Brasil e representam um grande desafio em termos de saúde pública, como os vírus da chikungunya, da zika e outros", informa o diretor.

A unidade também poderá servir a pesquisadores de outras unidades da UFC e há perspectivas de colaboração também com outras universidades.

Segurança

Os níveis de biossegurança – BSL, na sigla em inglês – variam de 1 a 4 (risco mínimo a risco máximo). Um laboratório BSL-3, como é o da UFC, geralmente é utilizado para trabalhar com agentes com potencial de transmissão respiratória e que podem causar infecção grave, até letal. Nessa classificação está, por exemplo, o SARS-CoV-2, causador da Covid-19.

A vice-diretora da Famed, Danielle Macedo, esclarece que para garantir a segurança da equipe e instalações os "laboratórios BSL-3 incorporam uma variedade de equipamentos de contenção primária, como cabines de segurança específicas para manuseio de materiais com nível de risco alto ou desconhecido". Outros recursos de segurança projetados incluem um requisito de entrada através de duas portas de fechamento automático e intertravadas, ausência de janelas, além de pisos e paredes vedados e sistemas de ventilação filtrados.

Cândido Albuquerque, reitor da UFC, considera a criação do Laboratório como uma das maiores conquistas da Universidade. "Estamos dando ao nosso pessoal da área da saúde a capacidade plena de pesquisa", afirma o professor. Ele ainda declara que, com as novas estruturas, "a UFC terá sua capacidade de pesquisa consideravelmente mais especializada, muito mais forte e muito mais abrangente", conclui o gestor da Universidade.



