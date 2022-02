Casa da Mulher Cearense será inaugurada no dia 8 de março em Juazeiro do Norte

A Casa da Mulher Cearense deve ser entregue pelo Governo do Estado no próximo dia 8 de março. É o que assegura a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) do Ceará. A inauguração, marcada para às 11 horas, ocorre justamente no Dia Internacional da Mulher. O equipamento é situado em Juazeiro do Norte, no Cariri, e tem o intuito de amparar mulheres vítimas de violência doméstica.

A primeira Casa da Mulher do Estado pretende atender vítimas provenientes de 29 municípios que compõem a regional administrativa da região Sul do Estado. A unidade fornece proteção e atendimento humanizado, possibilitando o encaminhamento de denúncias. A Casa abriga, ao todo, 15 órgãos parceiros que atuam pela causa das vítimas, como Defensoria Pública, Ministério Público, Delegacia de Defesa da Mulher, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Só por parte da Casa da Mulher, serão 43 profissionais, além daqueles que virão de órgãos parceiros. De acordo com a titular da SPS, Socorro França, apenas mulheres deram selecionadas para atuarem na casa de acolhimento. "Não é uma questão de discussão de gênero, muito pelo contrário. Mas é uma questão de entender o sofrimento de uma violência doméstica, que pode ser física, moral ou psicológica", explica a secretária.

"Todo nosso trabalho é voltado para o respeito ao ser humano", concluiu Socorro França. Ainda esse ano, o Governo do Estado pretende instalar mais uma unidade da Casa da Mulher no município de Sobral.

No início deste mês, a região do Cariri também recebeu outro equipamento voltado para o acolhimento de mulheres vítimas de violências. O Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres Vítimas de Violência, inaugurado no último dia 2, é uma Casa Abrigo para mulheres de todas as idades, bem como seus filhos.





