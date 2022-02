"Rainha do Piseiro" de Juazeiro do Norte é presa suspeita de ato obsceno em via pública

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou a prisão em flagrante da cantora Ketney Karol, conhecida como “Rainha do Piseiro”, por suspeita de atos obscenos em via pública e desordem em um estabelecimento comercial. O caso ocorreu no bairro Timbaúba, em Juazeiro do Norte, no último sábado, 5. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Ketney havia também importunado uma funcionária. A cantora alegou em vídeo que estaria sendo levada porque bebeu e se negou a ter relações com um homem.

Ainda de acordo com a Secretaria, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de desordem em um estabelecimento comercial praticada por uma mulher que, no caso, era a cantora de 27 anos. Na abordagem, ela também teria desacatado os agentes de segurança.

Assim, após flagrante, ela foi conduzida à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. No local, foi autuada por importunação sexual, ato obsceno em via pública, desacato, violação de domicílio e perturbação ao sossego alheio. A cantora está à disposição da Justiça.

Ketney publicou um vídeo em sua conta no Instagram de um momento em que estava em uma viatura policial. Na postagem, ela reclama dos policiais que estão no carro e alega que estava consumindo bebida alcoólica em um estabelecimento comercial, mas "um cara" não queria que ela fizesse isso por não ter aceitado ter relações sexuais com ele.

Em suas apresentações musicais, Ketney costuma fazer uma mistura do brega funk com o piseiro e teve um videoclipe lançado no canal “Sua Música”. No TikTok, a artista possui mais de 254 mil seguidores.



Confira nota da SSPDS na íntegra:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu em flagrante, nesse sábado (5), uma mulher de 27 anos na cidade de Juazeiro do Norte - Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Ceará. Conforme levantamentos dos policiais militares, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de desordem praticada por uma mulher em um estabelecimento comercial no bairro Timbaúbas. No local, a suspeita havia importunado uma funcionária e praticado atos obscenos em via pública. Durante a abordagem, a mulher ainda teria desacatado os PMs. Diante do flagrante, ela foi conduzida para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte - unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi autuada pelos crimes de importunação sexual, ato obsceno em via pública, desacato, violação de domicílio e perturbação ao sossego alheio. A mulher foi colocada à disposição da Justiça.



