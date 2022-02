Jovem incendeia apartamento acidentalmente após tentar pedir namorada em casamento

Um jovem que havia planejado realizar um pedido surpresa de casamento para a sua namorada acabou incendiando um apartamento no último sábado, 5. O caso aconteceu no município de Extrema, em Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros do estado, três pessoas que estavam no terceiro andar do prédio precisaram ser resgatadas por causa da quantidade de fumaça. Não há informações de feridos pelo acidente.

Conforme a corporação, um morador do segundo andar havia enfeitado seu apartamento com rosas e outros acessórios para surpreender sua namorada, que estava chegando de viagem. Após finalizar os preparativos, ele saiu para buscar a sua amada na rodoviária e prestar a homenagem.

Entretanto, ele deixou uma vela acesa em cima da cama e esqueceu de apagá-la antes de sair. Com isso, as chamas se espalharam e incendiaram todo o quarto.

O fogo e o calor também danificaram grande parte dos móveis de outros cômodos do apartamento. Após o resgate de pessoas que estavam no terceiro andar, o incêndio foi controlado pelos bombeiros.

