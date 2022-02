Homem é preso com mais de 15 kg de drogas enterradas em casa no litoral do Ceará

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou a prisão de um homem em Aracati, no litoral cearense, por tráfico de drogas e por posse ilegal de arma de fogo. Na ação, foram apreendidos mais de 15 kg de drogas que estavam enterradas e uma arma de fogo em posse do suspeito. O caso aconteceu no último sábado, 5.

Equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e da Força Tática receberam denúncias a respeito de um homem que teria recebido uma quantidade expressiva de drogas.

Assim, as equipes cercaram a casa e, quando o suspeito percebeu a chegada dos policiais, tentou fugir pela parte dos fundos da propriedade, mas foi alcançado e abordado pelos profissionais de segurança.

O homem foi identificado como Luís Diogo Ferreira de Moura, 19, e a ele foi dada voz de prisão. Foi encontrado com ele um revólver calibre 38 e, após buscas dos agentes no território, foram apreendidos quase 14 kg e 600 gramas de maconha, além de mais de 1 kg de cocaína. A

s drogas estavam enterradas no terreno. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Aracati, onde ocorreu o procedimento policial.



