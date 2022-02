Chove em pelos menos 30 municípios cearenses nas últimas 24 horas

Pelo menos 30 municípios cearenses registraram chuvas entre as 7 horas da manhã de sábado, 5, e as 7 horas da manhã deste domingo, 6. O maior acumulado foi registrado em Ibiapina, chegando a 29 milímetros. As informações são de balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme), atualizado às 9h50min.

Neste domingo, as dez maiores chuvas foram registradas nos seguintes postos:

Ibiapina (Posto: Sítio Tauã de Baixo): 29 mm

Redenção (Posto: Açude Acarape do Meio): 24 mm

Paracuru (Posto: Jardim do Meio): 21 mm

Acarape (Posto: Acarape): 19 mm

Tianguá (Posto: Tianguá): 17 mm

Coreaú (Posto: Açude Diamante): 16,3 mm

Itapajé (Posto: São Joaquim): 16 mm

Brejo Santo (Posto: Poço do Pau): 15 mm

Maranguape (Posto: Olho D'água): 14,6 mm

São Benedito (Posto: Sítio Chapadinha): 13 mm

Durante o dia, a expectativa é de tempo ensolarado. O céu deve variar de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões. A previsão é alta possibilidade de chuva no litoral Norte e na Ibiapaba, no período da tarde e noite, de caráter isolada e passageiro.

No Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité e no Cariri a tendência é de que a chuva ocorra durante o período da manhã e diminua durante o período da tarde. Conforme a Funceme, as chuvas que estão previstas devem-se à presença de áreas de instabilidade e a efeitos locais, como relevo e temperatura.

