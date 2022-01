Romaria de Nossa Senhora das Candeias tem restrições de capacidade e transmissão online

A edição deste ano da Romaria da Nossa Senhora das Candeias, realizada em Juazeiro do Norte, começou nesse sábado, 29, com restrições de capacidade seguindo protocolo sanitário contra a Covid-19. Serão 250 pessoas na parte interna da igreja e 500 na parte externa, conforme determinado em Decreto Estadual. A programação também ocorre de forma virtual.

Desde 2021, a manifestação religiosa não reúne uma multidão no largo da Capela do Socorro, onde está o túmulo do Padre Cícero, para a secular procissão da luz em homenagem à Nossa Senhora das Candeias. Como não haverá procissão das velas, elas serão abençoadas ao final de cada missa. Dessa forma, ao invés de levarem as velas na procissão, os fiéis vão levá-las pra casa.

Padre Cícero José, reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, explica que o número de missas será ampliado para acolher os romeiros de forma mais segura. Serão oito horários de missa, quatro na Basílica Santuário (Matriz) e quatro na (Capela do Socorro), onde está enterrado o corpo de Padre Cicero.

O pároco frisou a importância de tomar consciência sobre o momento da pandemia e incentivou a vacinação contra a Covid-19, bem como uso de máscara, distanciamento e higienização das mãos.

A Romaria das Candeias relembra a apresentação de Jesus pela Virgem Maria e São José no Templo, em Jerusalém, 40 dias após o seu nascimento. Antes da pandemia, cerca de 250 mil fiéis passavam por Juazeiro do Norte no quatro dias de celebração. Em 2020, cerca de 45 mil romeiros participaram da procissão das luzes.

Serviço

29/01 a 1º/2

Missas:

Basílica Santuário: 6, 9, 16 e 19 horas;

Capela do Socorro: 7, 10, 15 e 17 horas;

Momentos devocionais na Basílica:

Ofício de Nossa Senhora: 8 horas

Coroa das Dores: 12 horas

Terço da Misericórdia: 14 horas

Terço Mariano e Novena Preparatória: 18 horas

Programação cultural na TV Web Mãe das Dores

Giro pela Casa da Mãe das Dores: 8h45min

Roda de Benditos: 10h30min

Encontro com os Romeiros: 15 às 16h30min

Show do Chapéu: 20h30min

2 de fevereiro

Basílica Santuário:

Missas: 5, 7 e 9 horas (Missa solene presidida por Dom Joel Portela, secretário geral da CNBB)

12 horas - Despedida dos Romeiros e Bênção dos Chapéus

15 horas - Missa, Carreata e Bênção do Santíssimo

Capela do Socorro:

Missas: 7, 10, 15 e 17 horas

Transmissão online:

Em casa, os devotos poderão participar pela transmissão da TV Web Mãe das Dores. Ativando as notificações (do Youtube e do Facebook) poderão também ser avisados quando uma missa ou programa entrar no ar. Intenções para a Santa Missa e outros momentos oracionais poderão ser feitas pelo telefone da Secretaria Paroquial: (88) 3572 3850.

