Polícia Federal impede operação de fraude fiscal com combustíveis

Na manhã desta sexta-feira, 28, no município de Juazeiro do Norte, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou um caminhão com mais de 44 mil litros de etanol combustível. A carga com documentação fiscal irregular estava sendo transportada no quilômetro 63 da CE-292.

Na ocasião, os policiais da PRF em Icó receberam informações de que um caminhão transitava com uma carga ilegal de combustível. A abordagem da equipe aconteceu por volta das 9h30min e também constatou que os 44.460 litros de etanol combustível estavam sendo desviados da origem e destino originais da nota fiscal.

Esse tipo de ocorrência caracteriza-se como crime fiscal cuja prática é sonegar impostos no estado em que o combustível será consumido. A PRF supõe que o grupo descoberto teria sonegado milhões de reais nos últimos meses.

O motorista do caminhão foi preso para prestar os devidos esclarecimentos sobre o fato. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especializada em Crimes Fiscais. A Secretaria da Fazenda do Ceará também foi acionada para aplicação das multas e penalidades cabíveis, informou a PRF.



