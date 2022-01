Aulas da rede pública de Juazeiro do Norte retornam em formato híbrido

A secretaria firma garantia no plano de retomada que foi traçado para o retorno das atividades escolares no município

Nesta segunda-feira, 31, foi iniciado o retorno das aulas da rede pública de ensino de Juazeiro do Norte. Diante do atual cenário epidemiológico do município, o início do ano letivo passa a ocorrer no formato híbrido, ou seja, os alunos participam das aulas presenciais e a distância.

Sobre o cenário educacional e o retorno, a radialista Nildênia Damasceno, da rádio CBN Cariri, conversou com Pergentina Jardim, titular da Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte. “A educação dos jovens e adultos voltou 100%, as turmas do 8º e do 9º ano voltaram de forma gradual, 50% esta semana e 50% na próxima semana. Ou seja, quem ficou presencial esta semana na próxima ficará online”, explica.

Pergentina complementa que “as demais séries ficaram de forma remota, pois é uma faixa etária que ainda está aguardando a vacinação". No próximo dia 14 de fevereiro, a teromada avança para o 6º e o 7º ano de forma gradual. "No dia 25 de fevereiro, nós retornaremos com a educação infantil e com as demais séries do fundamental, caso tenhamos avanço na vacinação e na diminuição de casos em nosso município.”

A secretária conta que também foi feito um plano de retomada diante do retorno das atividades escolares, com a ampla higienização das unidades escolares, a garantia de espaços mais ventilados e o distanciamento social para cada vez mais minimizar os riscos de transmissão da Covid-19 e das demais síndromes gripais.

Segundo Pergentina, é fundamental que “os pais dos alunos cumpram com os dias específicos de voltar para escola, que os alunos utilizem a máscara e levem sua garrafinha para tomar água na escola”.

“Se a criança tiver com alguma característica de síndrome gripal ou febre, [a recomendação é] que esse aluno não vá para escola e que, além de não ir que à escola, a doença seja comunicada também para o município ter o controle de casos e firmar a proteção das outras crianças e adolescentes que frequentam a escola”, finaliza ela.



