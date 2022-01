Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Juazeiro do Norte

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante neste domingo, 30, em Juazeiro do Norte, por tráfico de drogas. O fato aconteceu por volta das 11 horas, no bairro Salesianos. Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina na localidade quando suspeitaram do comportamento do homem e decidiram abordá-lo.

Com ele, foram encontradas 52 porções de maconha pronta para o consumo, 12 papelotes de cocaína, uma balança de precisão, R$ 40 em espécie, além de um caderno com anotações que, segundo a Polícia, seriam relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes.

O material foi apreendido e levado, junto com o suspeito, para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Juazeiro (DRPC). O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e em seguida levado a uma unidade prisional da região. Segundo Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele não tinha passagens pela polícia.

