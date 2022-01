Secretaria da Saúde de Juazeiro abre locais para testagem de Covid-19

Com os dois centros abertos, a cidade passa a ter três pontos disponibilizados pela prefeitura para testagem gratuita do novo coronavírus

O município de Juazeiro do Norte passa a ter a partir desta sexta-feira, 21, dois novos pontos de testagem gratuita para Covid-19. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde. Com os novos centros, a cidade passa a ter três locais disponibilizados pela prefeitura para a população.

A medida foi tomada após o aumento no número de casos de síndromes gripais e de Covid-19 na cidade, segundo a secretária municipal de saúde, Francimones Albuquerque. “Em virtude do aumento dos casos de síndromes gripais e de casos de Covid, estaremos disponibilizando mais duas unidades de testagem além da unidade sentinela, que funciona todos os dias das 8 às 22 horas”, explica a secretária.

A urgência de disponibilizar novos centros de testagem veio após a cidade de Juazeiro registrar na semana passada quase três vezes mais casos positivos que na semana anterior. Entre os dias 3 e 9 de janeiro, o município teve 224 casos positivos de Covid-19. Já entre os dias 10 e 16 de janeiro, foram 606 confirmações da doença.

Até o momento, a cidade de Juazeiro do Norte registrou 37.763 casos de Covid-19, com 660 óbitos, segundo dados do boletim coronavírus disponibilizado no portal da prefeitura, atualizado pela última vez no dia 19/01, às 20h10min.

Pontos de testagem para Covid-19 em Juazeiro do Norte:

Unidade Sentinela

Endereço: Avenida do Agricultor, S/N - Bairro Centro - próximo ao Vapt Vupt

Funcionamento: Todos os dias, das 8 às 22 horas

Unidade Covid

Endereço: Rua Dr. Belém, S/N - Bairro Lagoa Seca

Funcionamento: Todos os dias, das 7 às 19 horas

Unidade Básica de Saúde (UBS) Timbaúba

Endereço: Rua Assis Sobreira, 169, Bairro Timbaúba - próximo ao Cras

Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 16 às 22 horas

Contato: (88) 3572 2179

