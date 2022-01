Juazeiro do Norte inicia vacinação de crianças de 10 a 11 anos contra a Covid-19

Sete pontos de imunização foram distribuídos no município para vacinação do público infantil

O município de Juazeiro do Norte iniciou na tarde desta quinta-feira, 20, a vacinação de crianças de 10 a 11 anos contra a Covid-19. Nesta primeira etapa, foram destinadas 1.200 doses da vacina pediátrica da Pfizer para imunização desse público. O Ceará iniciou a vacinação no público infantil, de 5 a 11 anos, no último sábado, 15. A campanha ocorre em ordem descrente de idade.

Ao todo, a cidade localizada no Cariri cearense conta com sete pontos de vacinação para o público infantil. São cinco locais destinados a vacinação de crianças de 11 anos e dois para o público de 10. A vacinação ocorre apenas para público cadastrado na plataforma Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). O registro no sistema garante o agendamento para receber o imunizante contra a doença.

Confira os locais de vacinação:

(11 anos)

Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UNILeão)

Avenida Maria Letícia Leite Pereira s/n, Lagoa Seca - Bairro Cidade Universitária

Avenida Maria Letícia Leite Pereira s/n, Lagoa Seca - Bairro Cidade Universitária Centro Universitário de Juazeiro do Norte (UNIJuazeiro)

Rua São Francisco, 1224 - Bairro São Miguel

Rua São Francisco, 1224 - Bairro São Miguel Escola Dr. Edvard Teixeira Férrer

Rua Dom Pedro II, 1643 - Bairro Franciscanos

Rua Dom Pedro II, 1643 - Bairro Franciscanos Escola Tabelião Expedito Pereira

Avenida José Bezerra, s/n - Bairro Pio XII

Avenida José Bezerra, s/n - Bairro Pio XII Escola Pelúsio Correia de Macêdo

Rua Marieta França, 360 - Bairro Santo Antônio

(10 anos)

Secretaria da Saúde de Juazeiro do Norte

Rua José Marrocos, S/n - Bairro Santa Tereza

Rua José Marrocos, S/n - Bairro Santa Tereza Centro de Dermatologia

Rua Tabelião João Machado, 120 - Bairro Santa Tereza

No ato da vacinação, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Será necessário apresentar documento de identidade original com foto, Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou CPF, caso a criança já tenha. Além disso, deve ser apresentado a caderneta de vacinação da criança, comprovantes de identificação dos pais ou responsáveis e comprovante de residência.

Em entrevista à rádio CBN Cariri, nesta quinta-feira, 20, a coordenadora de imunização de Juazeiro do Norte, Ana Luiza Leite, explica que pais ou responsáveis devem monitorar as crianças após a imunização para verificar possíveis reações da vacina. “Elas podem sentir dor no local, vermelhidão, ela pode ter dor de cabeça, febre que são reações comum da vacina. Então, só em caso de aparecer algum tipo de reação é que medica, caso contrário não”, orienta.

Vacinação infantil

Na imunização das crianças, de 5 a 11 anos, o público irá receber duas doses da vacina da Pfizer/BioNtech. A formulação da vacina infantil será de 0,2 mL (equivalente a 10 microgramas), com pelo menos oito semanas de intervalo entre a primeira e a segunda dose. Quem completar 12 anos entre a D1 e D2 deve concluir o esquema vacinal com a dose pediátrica da Pfizer.

O imunizante distribuído para o público infantil também traz características diferentes. A tampa do frasco é na cor laranja para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e também por pais, mães e cuidadores – em vez da tampa de cor lilás, utilizada para aplicação com pessoas das outras faixas etárias, acima de 12 anos.

A distribuição dos frascos aos municípios se dará por meio do cadastro na plataforma Saúde Digital e a operacionalização seguirá as faixas etárias por ordem decrescente, ou seja, crianças de 11 anos serão as primeiras a receber o imunizante até chegar na faixa etária de 5 anos.



