Crato e Barbalha iniciam vacinação infantil contra a Covid-19

Por questões logísticas, Juazeiro do Norte deve iniciar a imunização desse público-alvo na quinta-feira, 20

Os municípios de Crato e Barbalha iniciaram a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 10 e 11 anos de idade nesta segunda-feira, 17. A imunização do público alvo em todo o Estado teve início nesse sábado, 15, após a Secretaria da Saúde (Sesa) do Ceará receber 55.100 doses pediátricas da vacina da Pfizer.

LEIA MAIS | Ceará inicia vacinação infantil contra Covid-19 neste sábado, 15

As doses foram distribuídas para os 184 municípios cearenses de maneira proporcional à quantidade de crianças cadastradas na plataforma Saúde Digital, da Sesa. Segundo informações do repórter Guilherme Carvalho para a rádio CBN Cariri, a distribuição começou a ser realizada pelo Estado durante este final de semana, 15 e 16.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Crato, a Secretaria da Saúde do município informou que a vacinação infantil acontece para o público de 10 e 11 anos no Crato Tênis Clube. O atendimento é de 13 horas às 17 horas. Alguns equipamentos públicos da região, como o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e a Secretaria Municipal da Assistência Social (Crsas), estão auxiliando a população nos cadastros.

Em Barbalha, que recebeu 300 doses pediátrica, a vacinação para crianças de 10 e 11 anos também teve início. Nessa segunda-feira, 17, foram vacinadas um total de 150 crianças de 11 anos. Os imunizantes continuam sendo aplicados nesta terça-feira, 18, no Posto de Saúde do Rosário, das 8hmin às 11 horas.

Gabriele Severo Ferreira, 11, primeira criança a receber a vacinação no município de Barbalha (Foto: Clodoaldo Amaro/Ascom Barbalha)



Sobre o assunto Vacina infantil: o que acontece com os pais que negarem imunizar os filhos?

Vacinação infantil: Ceará não cobra CPF para imunização contra Covid-19 das crianças

Covid-19: 2º lote de vacinas pediátricas chega ao Ceará nesta terça, 18

Menino que perdeu o pai para Covid-19 diz: "Estou tomando a vacina por nós dois"

Em ambos os municípios, foram vacinadas crianças que já estão cadastradas na plataforma Saúde Digital e foram agendadas. O envio das doses é proporcional à quantidade de pessoas cadastradas. Dessa forma, quanto maior o número de cadastros, mais doses serão enviadas, vacinando mais crianças.

"É importante a mobilização de todas as pessoas para fazer o cadastro dos seus filhos, que já está disponível para crianças a partir de cinco anos. Quem tiver dificuldade, procure um Cras ou Creas, além da disponibilidade de agentes comunitários da Saúde e de equipamentos que estão apoiando toda a população nesse processo", pontuou a secretária da Saúde do Crato, Marina Feitosa, para a rádio CBN Cariri nesta segunda, 17.

Vacinação infantil em Juazeiro do Norte

Segundo informações do repórter Guilherme Carvalho, a Secretaria da Saúde de Juazeiro do Norte começa a imunização infantil na quinta-feira, 20, por questões logísticas. O município optou por dar um tempo um pouco maior para que os pais e responsáveis pelas crianças consigam realizar o cadastro na plataforma Saúde Digital. Ao todo, Juazeiro do Norte recebeu 1.230 doses pediátricas da vacina da Pfizer neste primeiro lote.



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags