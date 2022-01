Novos casos de Covid-19 em Juazeiro do Norte quase triplicam em uma semana

Nas últimas duas semanas, Juazeiro do Norte — cidade do Cariri cearense localizada a 489,2 km de Fortaleza — tem visto os números de casos confirmados de Covid-19 voltarem a crescer. A quantidade de casos confirmados da doença na última semana, entre os dias 10 e 16 de janeiro, foi quase o triplo da semana anterior, período de 3 a 9 de janeiro.

De acordo com boletins epidemiológicos divulgados pela prefeitura de Juazeiro do Norte tanto nas redes sociais quanto no site oficial do município, na última semana foram confirmados 606 novos casos de Covid-19 na cidade, quase o triplo dos 224 casos confirmados na semana anterior.

Com essas novas confirmações, o município informa ter, ao todo, 37.212 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. A cidade registra também 659 vidas perdidas por conta da doença causada pelo Sars-Cov-2, o novo coronavírus.

Em entrevista concedida ao Site Miséria na última quinta-feira, 13, a secretária da Saúde de Juazeiro do Norte, Francismones Albuquerque, afirmou que o horário de funcionamento da unidade sentinela, onde é realizada testagem para diagnóstico de Covid-19, foi estendido e que a equipe de profissionais da saúde foi reforçada.

A secretária também pontuou que foram implantados leitos na unidade Covid-19 da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Limoeiro para "caso haja necessidade". "Além disso, nós implantamos um ambulatório de síndromes gripais no posto de saúde que fica ao lado da UPA Limoeiro, e ele vem atendendo das 15 horas até as 22 horas. (...) Estamos desafogando a UPA com os pacientes de síndromes gripais leves", complementa.

Ela afirma, ainda, que o município estuda a possibilidade de implantar novas unidades de testagem em postos de saúde. A ideia seria chegar a um centro de testagem por distrito.

