Juazeiro do Norte tem redução de quase 75% em crimes violentos em 2021

Além da redução de crimes violentos em Juazeiro do Norte entre 2020 e 2021, o Estado também apresentou redução de 18% em homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte no mesmo período

Comparado com 2020, o ano de 2021 apresentou redução de quase 75% no número de crimes violentos letais e intencionais registrados em Juazeiro do Norte, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS). Também, o Ceará apresentou redução de 18% no número de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Os dados de redução em todo o Estado também foram obtidos comparando o ano de 2020 e 2021, conforme informou o repórter Guilherme Carvalho na rádio CBN Cariri. Também comparando os dois anos em Juazeiro do Norte, a queda no número de ocorrências violentas foi de 31,34%, onde foram registrados 92 homicídios no ano passado contra 134 no ano retrasado, de acordo com informações da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp). Sobre o assunto Juazeiro do Norte: PM captura três pessoas e apreende 1,3 kg de maconha

A melhora no resultado da segurança pública foi obtida por meio da integração entre as forças policiais do Estado. Ainda, de acordo com a SSPDS, o Cariri registrou um total de 545 apreensões de armas de fogo no ano passado pelas forças de segurança, que foram realizadas na Área Integrada de Segurança 19, que compreende a região do Cariri e alguns municípios do centro-sul do Ceará.

Em 2020, o número de armas de fogo apreendidas foi de 496, o que evidencia um aumento de 10% quando comparados os dois anos. Ainda, o número de entorpecentes recolhidos pelos policiais da região também apresentou um aumento no ano passado, onde mais de 800 quilos de entorpecentes que foram recolhidos pelas forças de segurança apenas na região do Cariri.

Segundo informações da Supesp, em toda Área Integrada de Segurança 19 foram apreendidos 833 quilos de cannabis e derivados da maconha, 50 quilos de crack e aproximadamente 119 quilos de cocaína, também no ano passado. A SSPDS divide as regiões do Ceará em áreas integradas de segurança para oferecer uma melhor atuação em relação à segurança pública.

Além disso, estratégias foram implementadas no decorrer do ano em busca da redução dos números por meio de operações em conjunto com outras forças de segurança estadual e municipal. As ações foram: Operações Cariri Seguro, Ocupação, Sinergia, Redoma e Centro-Seguro, além de intervenções de inteligência por parte dos policiais.

