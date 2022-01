Juazeiro do Norte disponibiliza vacinação noturna para acelerar reforço

Para acelerar a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19, Juazeiro do Norte disponibiliza vacinação em horário noturno até o próximo sábado, 8. A ação é voltada para o público acima de 40 anos que tomou a segunda dose dos imunizantes Pfizer, Coronavac ou Astrazeneca até o dia 5 de setembro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), não há exigência de que seja apresentado comprovante de agendamento na plataforma Saúde Digital, do Governo do Estado.



As vacinas estão disponíveis entre às 17h30min e 21 horas. Os pontos extras são a sede da Sesau, no bairro Santa Tereza, a escola municipal Edward Teixeira Férrer, no Franciscanos, e a quadra do Centro Universitário Unijuazeiro, no São Miguel. O atendimento é exclusivo para aplicação da terceira dose. Para ser vacinado, basta comparecer aos locais com cartão da vacina, documento de identificação com foto, CPF e Cartão Nacional do Sus.



De acordo com a coordenadora de imunização do município, Ana Luiza Leite, a ampliação do horário visa a atender, principalmente, as pessoas que, por trabalharem no horário comercial (8 às 17 horas), tinham dificuldades de ir aos postos de vacinação.

“E o interessante é que temos notado uma procura até um pouco maior do que durante o dia. O nosso objetivo é atender de forma mais cômoda aquelas pessoas que trabalham ou que por algum motivo não conseguem ir aos locais de vacinação no período diurno”, disse a coordenadora em entrevista à apresentadora Nildênia Damasceno, da rádio CBN Cariri.



Diante da alta procura, Luiza explica que a Secretaria de Saúde estuda tornar permanente a oferta de vacinas à noite, mas antes precisa planejar a alocação de pessoas e recursos e definir estratégias para alcançar mais bairros.



Indicadores



Segundo dados da ferramenta Vacinômetro, extraídos na noite desta quarta-feira, 5, Juazeiro do Norte já aplicou cerca de 37,3 mil doses de reforço da vacina anti-Covid. Até agora, a terceira dose está disponível para profissionais da saúde, imunossuprimidos, pessoas com mais de 40 anos e idosos.



Em relação à primeira dose, o município contabiliza 202.625 aplicações, o que corresponde a pouco mais de 72% da população geral. Já o número de pessoas com o esquema vacinal completo — considerando a primeira, segunda ou dose única —, equivale a 66%.



