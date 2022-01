UPA de Juazeiro do Norte registra aumento de 110% nos casos de sintomas gripais

Entre o mês de novembro e dezembro de 2021, a Unidade de Pronto Atendimento Limoeiro, em Juazeiro do Norte, registrou aumento de 110% nos casos de pacientes com sintomas gripais. Segundo informações da diretora da Instituição, a médica Luiziane Lira, a unidade foi bastante procurada no último mês e, atualmente, se encontra lotada. O município contratou mais profissionais da saúde para suprir a alta demanda.

"Principalmente nessa época de chuvas, já era comum ter os pacientes com sintomas gripais, mas esse ano está bem diferente", observou a diretora. Em entrevista à jornalista Nildenia Damasceno, da rádio CBN Cariri, Luiziane Lira fez um balanço dos atendimentos nos dois últimos meses de 2021. "No mês de novembro foram 1.141 atendimentos de pacientes com sintomas gripais na UPA Limoeiro. Já no mês de dezembro, foram 2395 casos. Um aumento de 110%", disse a responsável.

De acordo com Luiziane, grande parte dos pacientes procura as instituições de saúde do município com medo de Covid-19, enquanto outra parcela suspeita de infecção pelo vírus H3N2. Segundo a diretora, no entanto, nenhum caso da influenza foi identificado no município até o momento.

A médica ainda ressalta que, para suprir a alta demanda, a equipe de funcionários da Unidade teve que passar por modificações. "Tivemos a contratação de médicos e de técnicos de enfermagem. Foi mais um médico durante o dia e mais um médico a noite. Além da contratação de mais dois técnicos de enfermagem, para ver se a gente consegue suprir essa demanda", disse a profissional. Segundo Luiziane, apesar da situação ter melhorado, a Instituição ainda se encontra superlotada.

Mesmo vacinados, a maioria dos pacientes são idosos, além de crianças. Felizmente, nenhum caso de internação é registrado atualmente na Unidade. Os sintomas gripais da Covid e da Influenza são bastante semelhantes: Cores de cabeça, mal estar, fraqueza, vômitos, diarréias, coriza, tosse, febre e etc.

Mesmo com a grande procura na Instituição, a diretora da UPA Limoeiro chama a atenção para a importância de procurar atendimento médico especializado, evitando a automedicação. "Em caso de apresentar sintomas gripais, procurar a instituição para uma avaliação médica. Mesmo em casa, é indicado o uso máscara, porque o paciente tem contato com os outros familiares. Também é orientado a realização do RT-PCR, para fazer a confirmação, ou de influenza ou de Covid", explica a médica.

