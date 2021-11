Mulher atinge companheiro com faca para se defender de violência doméstica em Juazeiro do Norte

Uma mulher de 36 anos lesionou o companheiro a faca para se defender de agressões. O autor da violência doméstica foi preso neste domingo, 7. O caso foi registrado no bairro Pedrinhas, em Juazeiro do Norte, Ceará.

A mulher era agredida na rua enquanto passava um outro homem, que tentou impedir o crime. O agressor, então, também atacou o rapaz. A esposa desferiu um golpe de faca contra o companheiro para se defender. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O homem de 37 anos foi conduzido à unidade hospitalar, onde foi preso por uma equipe da Guarda Municipal de Juazeiro e conduzido à Delegacia Regional da Cidade.

Na unidade da Polícia Civil, ele foi autuado por lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a companheira e lesão corporal dolosa contra a outra vítima. Ele foi preso e colocado à disposição da Justiça.

Violência doméstica no Crato

Um dia antes, no sábado, 6, uma garota de 15 anos lesionou o padrasto com sete facadas para defender a mãe, que sofria violência doméstica. O caso foi registrado no distrito de Ponta da Serra, no Crato. O homem foi levado ao hospital e em seguida foi autuado por violência doméstica.

A adolescente foi conduzida à Delegacia, onde foi feio um ato infracional análogo ao de tentativa de homicídio. A mãe, por sua vez, foi autuada por fornecer bebida alcoólica para a filha, porque foi constatado que as duas estavam bebendo em um bar próximo à residência onde aconteceu o crime.

